Dani Cornellà carrega contra lampliació de laeroport del Prat i reclama prioritzar habitatge i serveis públics

El diputat Dani Cornellà ha comparegut avui al faristol del Parlament per denunciar l’anunci de l’ampliació de l’aeroport del Prat i per reivindicar un canvi de prioritats en les polítiques del país. Segons Cornellà, el projecte no respon a les necessitats de la ciutadania, sinó als interessos econòmics d’uns pocs.
«Avui hem sabut que Aena posa en marxa l’ampliació de l’aeroport del Prat. Ho han anunciat en un acte a Esade. Res més a afegir. És inútil fer veure que l’ampliació de l’aeroport respon a una necessitat de la majoria dels ciutadans. Respon als interessos d’uns pocs que en volen fer negoci», ha dit Cornellà al Parlament.
Segons les previsions, Aena licitarà en breu la redacció del Pla Director del projecte, amb un pressupost de prop de 4,5 milions d’euros per als estudis ambientals, tècnics i de tramitació. El cost total de l’ampliació podria superar els 3.200 milions d’euros i, si el calendari es manté, les obres no començarien fins al 2029. Una part significativa del pressupost inicial es destinarà a mesures de compensació ambiental, especialment a la zona protegida de la Ricarda, al delta del Llobregat.
Cornellà ha advertit que «ampliar l’aeroport és perpetuar la Marca Barcelona», un model econòmic que considera basat en el turisme de masses i l’especulació. En contraposició, ha defensat que les prioritats del país han de ser les necessitats quotidianes de la gent: «Cal un canvi de rumb! Construïm un país per a viure-hi: habitatge, feina, transport públic, residències per a la gent gran… Menys economia especulativa, i més procurar que els catalans tinguin pa i sostre on viure».
La intervenció s’inscriu en el debat de fons sobre quin model de país vol Catalunya: grans infraestructures per atraure inversió privada o una aposta per polítiques socials que garanteixin el dret a l’habitatge, la mobilitat sostenible i la qualitat de vida.
Cornellà ha conclòs que el veritable progrés no passa per créixer sense límits, sinó per fer que la gent pugui viure dignament: «El futur no és més ciment: són drets i vides dignes».