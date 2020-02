Infraestructures

L'ampliació de l'aeroport de Palma comportarà un consum d'aigua potable de 572.000 metres cúbics a l'any.

Terraferida segueix analitzant el document d'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) del projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma, que deixa xifres de gran magnitud, com és el cas del consum d'aigua potable. Les dades de referència de l'EIA reconeixen un consum d'aigua potable de 484.000 metres cúbics (m3) l'any 2018, darrer any amb dades completes.Per fer-nos una idea del volum d'aigua consumida, l'hem hagut de comparar amb el consum de cada un dels municipis de Mallorca, agafant com a referència les dades oficials de la Direcció General de Recursos Hídrics. Doncs bé, el consum d'aigua de l'aeroport va ser superior al de 33 municipis de Mallorca, d'un total de 53 (gràfic). El consum actual de l'aeroport actualment de fet, ja és superior al de municipis com Campos (10.600 habitants), Binissalem (8.000) o Artà (7.700).Tot i que AENA procura no donar cap xifra concreta a la població sobre el creixement de passatgers que podria assumir l'aeroport amb l'ampliació, l'EIA fa projeccions per a calcular el futur consum d'aigua (pàg. 35) i preveu un creixement de passatgers del 2,63% anual entre 2020 i 2025. Si aquest creixement continuàs fins al 2030, el tràfic de passatgers es dispararia fins als 36 milions.

A pesar de congelar el creixement entre 2025 i 2030 sense justificació i preveure un menor consum d'aigua, que passaria dels 18,9 litres/passatger del 2018 als 16,7 litres/passatger l'any 2030, el consum es dispararia igualment, passant dels 484.000 m3 als 572.000 m3 l'any 2030. Això triplicaria el consum anual de municipis com Porreres o Algaida. L'increment per tant, seria un 18% superior a l'actual.

El consum diari de l'aeroport segons AENA, passaria dels 1325 metres cúbics als 1569 metres cúbics. Això faria que les necessitats de depuració d'aigua també e s veurien incrementades segons reconeix el document d'AENA, passant dels 387 hectòmetres cúbics als 458. En realitat però, el consum d'aigua i les necessitats de depuració seran molt més elevades del que AENA reconeix. De fet l'EIA es basa en xifres del Pl an DORA, que preveia 26,2 milions de passatgers per a l'any 2019, quan aquesta xifra ha estat superada en 3,6 milions. Recordem que el 2019 Son Sant Joan ha registrat 29,8 milions de passatgers. No sembla possible que a una illa amb greus problemes de sub ministrament d'aigua potable, amb una població creixent i que ha de dessalar enormes quantitats d'aigua per poder abastir gran part de l'illa, tengui un aeroport amb un consum tan exagerat. No és acceptable tampoc, que l'aeroport no estigui sotmès a cap pl a d'estalvi d'aigua i que el Govern no s'hagi pronunciat mai sobre aquest consum tan colossal, quan això afecta els recursos del conjunt de l'illa. Cal recordar que hi ha desenes de nuclis colossal, quan això afecta els recursos del conjunt de l'illa. Cal recordar que hi ha desenes de nuclis urbans amb restriccions, manca d'aigua potable i problemes de contaurbans amb restriccions, manca d'aigua potable i problemes de contaminació per nitrats i sal.minació per nitrats i sal.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.5px Times}

Al nostre entendre, AENA no només hauria de retirar els 4 projectes d'ampliació, també hauria de reduir dràsticament el seu consum actual i invertir diners en reutilitzar l'aigua. L'aigua és un recurs públic, car i escàs a Mallorca, els Governs locals i estatals no poden seguir obviant l'impacte enorme que té l'aeroport sobre aquest recurs. El Govern en definitiva, hauria de demanar la retirada del projecte davant el Ministeri de Foment i pressionar a AENA per reduir dràsticamentel consum d'aigua potable de l'aeroport.

L'ampliació tendria efectes molt negatius sobre el conjunt de l'illa de Mallorca, que no pot assumir més creixement turístic i immobiliari. Terraferida fa una crida a la mobilització per aquest diumenge 1 de marça les 17 hores, quan hi ha prevista una concentració davant la delegació del Govern convocada per la Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. Mallorca es juga el seu futur.