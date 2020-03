Infraestructures

Centenars de persones a Palma es concentren davant de la Delegació de Govern espanyol contra l'ampliació de l'Aeroport

Gairabé 500 persones s'han concentrar aquest diumenge enfront de la Delegació de Govern espanyol per exigir la paralització del projecte d'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan. La mobilització estaba convocada per la Plataforma contra l'ampliació de l'Aeroport que compta amb el suport d'una trentena d'entitats.

La Pltaforma ha reclamar que les principals infraestructures d’entrada/sortida de les nostres illes siguin gestionades directament per les institucions balears per evitar que no es tornin a proposar noves ampliacions d’esquenes a la voluntat de la població. Creiem que és el moment idoni perquè les institucions balears posin damunt el traspàs de les competències aeroportuàries que a dia d’avui estan en mans de Madrid..

Tamé ha exigit fermesa davant l’Emergència Climàtica. Els científics del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic (LINCC), que també s’han oposat a l’ampliació de l’aeroport, ens assenyalen que hem de començar a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per tractar d’evitar que la crisi climàtica s’agreugi. Per tant, no podem permetre cap iniciativa que vagi en direcció contrària. Per tot això, creiem necessari que es replantegi l’actual model econòmic de les nostres illes, el monocultiu turístic, ja que és un model totalment insostenible tant per la mobilitat aèria que necessita així com l’elevada pressió humana sobre el territori que suposa. A part que és un model que està donant símptomes d’esgotament en matèria de creació de treball (que cada vegada és més precari) i que comporta greus conseqüències indirectes com és l’augment dels preus dels habitatges deguts a l’especulació turística.