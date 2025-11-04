Recollida de signatures per la retirada d'una denúncia en una protesta antimonàrquica a Montserrat

S'ha emès un comunicat (amb l'opció a adherir-se'n), que tot seguit reproduïm, demanant la retirada d'una denúncia dels mossos d'esquadra en contra d'un manifestant en una protesta antimonàrquica a Montserrat
ADHESIÓ PER EXIGIR LA RETIRADA DE LA FALSA DENÚNCIA QUE RECAU SOBRE ALBERT FORCADES
L'Abadia de Montserrat, un indret estimat per tot el poble català, de ressò internacional i exemplar en la defensa de catalanitat durant el franquisme, va rebre la "visita", la vigília de la Diada Nacional dels Països Catalans (Sant Joan), del màxim representant de la dinastia que més ha maldat per diluir la nació catalana i les seves llibertats.
En canvi, es va impedir manifestar-se a unes persones, entre elles l'Albert, que creien que allà aquell senyor no hi havia de fer res.
En una de les escomeses policials per fer retirar de la plaça les persones que pacíficament romanien a l'esplanada de davant del cremallera, l'Albert va ser retingut pels mossos i identificat.
L'Albert Forcades és un conegut activista cultural del barri de Sants. Algú que, sense cap interès personal, treballa intensament per la llengua, la cultura i la nació catalanes. Molts barris i pobles del nostre país voldrien gaudir d'un lideratge efectiu, convincent i amable com el de l'Albert, inspirador i executor de moltes iniciatives, entre les quals cal destacar l'organització dels Premis 1 d'octubre a la Trajectòria, la Fira de llibres d'editorials independents o moltes altres activitats culturals que tenen en comú treballar per a la gent, la unitat d'acció i la cohesió social del nostre país.
Perseguir l'Albert és perseguir la nostra cultura de base. Volem que l'Albert segueixi poden fer la seva tasca des de Sants per a la nació sencera amb tota llibertat! I per aquesta raó, els sotasignats demanem la retirada de la denúncia falsa que recau sobre ell.
Albert tenim molta feina per fer!
Sants, Països Catalans, tardor de 2025