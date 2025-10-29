Es confirma la presència de compostos cancerígens al Camp de Tarragona i exigeixen al Govern una regulació immediata

La Plataforma Cel Net ha presentat aquest dilluns els resultats de tres nous estudis científics que confirmen la presència continuada de compostos químics cancerígens a l’aire del Camp de Tarragona. Les investigacions, realitzades per la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB), evidencien que la contaminació industrial del complex petroquímic constitueix una amenaça per a la salut pública i que el Govern de Catalunya té les competències jurídiques per aplicar una regulació immediata i més estricta de les emissions.
Segons els informes, a l’atmosfera hi ha presència continuada de benzè i 1,3-butadiè —compostos classificats com a cancerígens—, així com d’òxid d’etilè, una substància de toxicitat elevada que actualment no està regulada per cap normativa. “No és una sospita: és un fet científicament provat. El problema ja no és de desconeixement, sinó d’inacció institucional”, afirma la Plataforma Cel Net.
La normativa actual invisibilitza els pics de contaminació
Els estudis alerten que la legislació vigent mesura només mitjanes anuals, fet que dilueix els episodis de contaminació extrema. Aquesta metodologia impedeix detectar moments de màxima afectació per a la salut i, en conseqüència, dificulta l’aplicació de mesures de control i sanció.
L’anàlisi toxicològica de la URV estableix nous valors de referència i recomana límits més estrictes i basats en períodes curts, especialment per als compostos cancerígens.
La Generalitat pot regular: viabilitat jurídica confirmada
Un dels informes jurídics determina que el Govern té competències plenes per:
-
revisar i modificar les autoritzacions ambientals de les indústries,
-
fixar límits d’emissions més estrictes que els estatals o europeus,
-
aplicar sancions automàtiques en cas d’incompliment.
Segons les universitats i Cel Net, una Llei Catalana de Qualitat Atmosfèrica permetria desplegar aquestes mesures de manera immediata.
Manca de control: equips disponibles però sense desplegar
La Plataforma denuncia que nous equips de mesura adquirits per reforçar la xarxa de vigilància de la contaminació encara no s’han instal·lat per manca de personal tècnic especialitzat. “La informació existeix, la tecnologia existeix i les competències també. Allò que falta és voluntat política”, afegeix Cel Net.
Els estudis complets i dades actualitzades de qualitat de l’aire estan disponibles a www.celnet.cat.