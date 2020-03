Infraestructures

La reformulació del projecte d'ampliació de l'aeroport és insuficient: exigim la retirada de tots els projectes destinats a ampliar-ne la capacitat

La Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma rebutja enèrgicament la proposta de reformulació del projecte d’ampliació que Aena ha anunciat a través d’un mitjà de comunicació. Aquesta reformulació consistiria en la renúncia a la plataforma de remots –que permetria estacionar entre 9 i 12 avions segons la seva mida–, i en renunciar a construir més aparcaments de cotxes pels passatgers. Per a la Plataforma, aquesta reformulació és insuficient perquè no s’altera el bessó del projecte: l’ampliació de l’edifici terminal i dels mòduls A i D, que possibilitarà la construcció de nous fingers, noves portes d’embarcaments, nous mostradors de facturació i noves cintes de recollida d’equipatges. Uns afegits que permetran ampliar la capacitat d’acollida de passatgers de la terminal, el que possibilitarà seguir absorbint la demanada creixent prevista del tràfic aeri.

A part, pensem que la reformulació segueix sense esmenar el gruix dels aspectes negatius que assenyalava l’informe desfavorable de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears:

• no es considera les sinergies que es produiran amb els projectes de construcció de carrers de sortida ràpida a la pista nord i de redisseny de les maniobres aèries.

• no es planteja cap limitació del tràfic aeri per evitar l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents de l’aviació i que augmenti la saturació i massificació en temporada alta

• s’incrementaran un 50% els habitatges afectats per la petjada acústica del tràfic aeri, quan actualment sols s’han insonoritzat un 40% dels que ja pateixen el renou dels avions

• no es fa cap estudi de la capacitat de càrrega de l’illa

• no es considera la pressió sobre els recursos naturals deguda a l’increment implícit de la pressió humana Per l’abans exposat, des de la Plataforma seguim exigint la retirada de tots els projectes destinats a ampliar la capacitat de l’aeroport per seguir absorbint el creixent tràfic aeri.

La sostenibilitat de l’aeroport no pot ser moneda de canvi Com a contrapartida a l’ampliació, Aena s’ha compromès a facilitar l’arribada del projecte de tramvia a l’aeroport, alhora que ha anunciat la construcció d’un parc fotovoltaic a terrenys de Son Bonet que proporcionaria el 40% de la demanda energètica de l’aeroport.

Tot i que creiem que aquest tipus de mesures són necessàries per aconseguir que l’aeroport de Palma sigui més sostenible en termes energètics i de mobilitat, entenem que aquests projectes anunciats no es poden considerar com a moneda de canvi per tal d’acceptar l’ampliació de l’aeroport: no podem tolerar un increment il·limitat del transport aeri a canvi de millorar energèticament l’aeròdrom palmesà.

A més, rebutgen que l’anunciat parc fotovoltaic es projecti sobre un solar no urbanitzat: l’aeroport té suficients edificis construïts per a aprofitar les teulades per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Cal assenyalar que, avui dia, no hi ha cap projecte del famós tramvia sobre la taula. A més, respecte a la producció energètica de l’aeroport de Palma, el passat dijous 27 de febrer es va formalitzar el projecte d’ampliació de la capacitat de la central elèctrica de l’aeroport per tal de poder produir l’electricitat necessària per suportar la projectada ampliació de l’aeroport. Per tant, els fets contradiuen la presumpta voluntat verda d’Aena: no hi ha projecte de tramvia a la vista i s’amplia la central elèctrica de l’aeroport, alimentada amb combustibles fòssils. Es manté la convocatòria de demà diumenge 1 de març

Per tot això, des de la Plataforma ens mantenim ferms en el nostre principal objectiu: aturar l’ampliació de l’aeroport de Palma. Per tant, fem una darrera crida a la ciutadania a assistir demà diumenge 1 de març de 2020 a les 17 h, Dia de les Illes Balears, a la primera mobilització: una concentració davant la Delegació del Govern a les Illes Balears.

Les reivindicacions d’aquesta concentració són clares:

1. la retirada dels projectes que pretenen ampliar l’aeroport de Palma

2. que el Govern balear exigeixi la gestió dels ports i aeroports per evitar que aquests es planifiquin d’esquena als interessos dels ciutadans de les Balears

3. que es compleixi la ratificació dels Acords de París i que s’actuï de forma contundent davant l’actual escenari d’Emergència Climàtica

4. que s’abordi amb contundència i determinació l’ineludible debat sobre el necessari canvi de model econòmic perquè l’actual, el monocultiu turístic, és insostenible i altament vulnerable

Per últim, recordar que aquest dilluns 2 de març finalitza el termini per enviar al·legacions a ENAIRE. Recomanam enviar el model proposat per la Plataforma a través de la pàgina web https:// aeroport.aguait.cat. Avui dia, ja se n’han enviades més de 1.800.