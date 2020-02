Infraestructures

El GOB anuncia que la Comissió Balear de Medi Ambient també diu NO a l'ampliació de l'aeroport

Demà dematí tendrà lloc la reunió del Subcomitè d'Avaluacions Ambientals de la Comissió Balear de Medi Ambient. El GOB com a membre d'aquest subcomitè ha pogut tenir accés a la proposta d'informe tècnic desfavorable del projecte "Ampliació i Remodelació de l'Àrea Terminal de l'Aeroport de Palma", informe que celebram i que creim imprescindible per donar coherència a la declaració institucional d'Emergència Climàtica declarada per part del Consell Govern el passat 8 de novembre de 2019.

Els arguments exposats a l'informe, van en sintonia amb els plantejats per part de la Plataforma Contra l'Ampliació de l'Aeroport, que té, precisament ara, una campanya oberta de recollida massiva d'al·legacions contra aquest projecte.

Teniu tota la informació aquí:

• Pàgina principal campanya: http://www.aeroport.aguait.cat/allegacions/

• Formulari per enviar al·legacions directament a ENAIRE: http://www.aeroport.aguait.cat/al-legacions/enviar/

Els motius exposats a l'informe tècnic, són entre d'altres. que a l'estudi d'impacte ambiental presentat per AENA, no es tenen en compte:

- les sinèrgies amb altres projectes (en tramitació o en execució) que ja té AENA a l'aeroport de Palma

- que es preveu un increment anual d'operacions sense avaluar ni quantificar la saturació als mesos d'estiu

- l'actual saturació dels accessos i problemes de mobilitat que es generarien amb l'ampliació del nombre d'aparcament i increment de nombre d'usuaris de l'aeroport

- en el document d'abast es va requerir un anàlisis de la capacitat de càrrega de l'aeroport sobre el creixement i desenvolupament, model turístic, població estacional, consum de recusos i altres efectes induïts per l'aeroport sobre el territori. El document ambiental no té cap avaluació ni quantificació de les repercussions que tendrà el projecte sobre: els recursos naturals, fortament limitats per la condició insular i al límit de la seva capacitat, sobre la població, sobre la mobilitat. L'informe diu "es segueix un model de desenvolupament insostenible, amb un creixement continu de les infraestructures per poder anar sumant més tràfic aèri procliu al model de turisme de masses amb el conseqüent esgotament de recursis naturals i increment de la contaminació atmosfèrica i acústica".

Tot això, juntament amb les dades exposades ahir pel LINCC en relació a l'impacte sobre el canvi climàtic derivat del consum d’energia del transport aeri, que situa gairebé en el 30 per cent del total del transport a les Balears: http://lincc.uib.eu/comunicat-ampliacio-aeroport-son-santjoan/ que apunta a la necessitat de reduir substancialment les emissions lligades als vols i prioritzar-ne el caràcter de servei públic per sobre de l’ús purament recreatiu.

Per tot això, des del GOB i com entitat membre de la Plataforma contra l'Ampliació de l'Aeroport, aplaudim la manifestació dels tècnics de la CBMA, com a principal òrgan ambiental de la comunitat autònoma contra aquest projecte, i reclamam una vegada més un posicionament clar del Govern de les Illes Balears, Presidència i Conselleries de Transport i Turisme, contra aquest projecte d'ampliació i, tal i com ja vàrem demanar a la Comissió Balear de Medi Ambient de les Illes Balears, un posicionament fort davant de l'Estat exigint al Ministeri a rebutjar qualsevol projecte que suposi un increment de la capacitat declarada, vols i passatgers, atenent la situació d'emergència climàtica global i la incidència de l'aviavió en l'emissió de gasos d'efecte hivernable.