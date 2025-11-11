El veïnat i lANC de Sant Just Desvern mantenen la mobilització davant la inacció del govern municipal sobre lagressió policial

La mobilització ciutadana a Sant Just Desvern continua creixent després de l’agressió policial ocorreguda durant les Festes de Tardor, quan dues persones —una jove de l’Esplai Ara Mateix i un jove de l’Agrupament Escolta Sant Jordi d’Esplugues— van ser detingudes de forma violenta pels Mossos d’Esquadra al poliesportiu de La Bonaigua.
Després que l’alcalde optés per no condemnar l’actuació policial ni donar explicacions públiques, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Sant Just i veïns del municipi han anunciat que mantindran la pressió “fins que el govern municipal assumeixi les seves responsabilitats polítiques”. “No és només un fet aïllat: parlem de drets civils i de la seguretat dels nostres joves. No ens farem enrere”, afirmen des de l’ANC.
Fa uns dies, centenars de persones van interrompre el Ple municipal amb pancartes i crits de “Prou violència, volem respostes!”. L’alcalde va suspendre la sessió i es va negar a debatre el posicionament institucional sobre els fets.
Aquest dilluns, l’ANC ha fet públic un manifest en què denuncia “l’immobilisme i el silenci” del govern local i reclama:
-
Condemna explícita de la violència policial.
-
Assistència i suport jurídic a les persones agredides i detingudes.
-
Revisió del dispositiu de seguretat de les Festes de Tardor.
-
Transparència i compareixença pública de l’alcalde i del regidor de Seguretat.
Ja s’han anunciat noves mobilitzacions per als pròxims dies, així com una recollida de signatures perquè el tema sigui tractat obligatòriament al Ple. “Quan un govern calla davant abusos policials, renuncia a defensar la ciutadania. I això no ho permetrem”, conclou el manifest.
Mentrestant, el veïnat continua organitzant-se a través del grup del grup de suport. L’objectiu és mantenir la mobilització fins que hi hagi responsabilitats polítiques i un compromís clar per evitar que fets així es repeteixin.
1/3 Hola @santjustcat @SantJustInfo @joanbasaganyas— Florenci Maymó Puig (@florencimp) October 26, 2025
Podeu explicar per que ahir vau ordenar un desplegament policial a les Festes de Tardor a la Bonaigua?
Quin fet explica l'actuació fora mida dels mossos, quan s'estava netejant la barra de l'Esplai?