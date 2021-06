En defensa del territori

Milers de persones es manifesten al Prat de Llobregat contra l'ampliació de l'aeroport

Encapçalada per una pancarta amb el lema "Protegim el Delta. Ni Are Sud ni ampliació de l'aeroport", els manifestants han llançat consignes contra l'ampliació de l'aeroport per entendre que danya severament el Delta del Llobregat, espai natural protegit i un dels aiguamolls més importants d'Europa, segons la UE, així com la llacuna de la Ricarda, d'alt valor mediambiental i arquitectònic.

La marxa estava organitzada per les entitats ecologistes i veïnals Zero Port, Ni un pam de terra, Ecologistes en Acció i Sos Baix Llobregat amb el suport d’Unió de Pagesos, agricultors que veuen amenaçades les seves terres de cultiu i que critiquen el projecte per entendre que no ajuda a combatre el canvi climàtic.

Moltes persones que participaven en la manifestació portaven carxofes florides, com a símbol de la protesta contra uns projectes que destruïrien grans extensions de sòl agrícola i d’espais naturals. Per això algú en va dir la revolució de les carxofes.

En l'escrit llegit al final de la mobilització es va puntualitzar que ”'el Delta no pot perdre ni un pam més d'espais naturals” i que “cal abandonar el vell desenvolupisme' per buscar 'un model aeroportuari català equilibrat i sostenible.”

🤗Gràcies per acudir a la cita d'aquest matí al Prat de LLobregat! La calor🌞no ha frenat el clamor en defensa del Delta del Llobregat i contra les amenaces de l'ampliació de l'aeroport i l'especulació immobiliària✊ #ProuAmpliacions #StopARESud

