Xirinacs

Jornada reivindicativa per commemorar el 25è aniversari de la plantada de Xirinacs

L’Assemblea Nacional Catalana i la Fundació Randa-Lluís M.Xirinacs han presentat avui dimecres 22 de gener en una roda de premsa al Museu d’Història de Catalunya una jornada reivindicativa per commemorar el 25è aniversari de la plantada de Lluís M.Xirinacs.

Des de l’1 de gener de l’any 2000, Lluís Maria Xirinacs va decidir plantar-se cada dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, davant del Palau de la Generalitat de Catalunya. La seva decisió valenta havia d’acabar, només, “amb una vera Assemblea dels Països Catalans, generadora de la declaració d’independència per vies plenament solidàries i estrictament no violentes”. Enguany, 2025, és el vint-i-cinquè aniversari de la seva acció de protesta, pacífica i inspiradora, que serà reivindicat i commemorat per l’Assemblea de la mà de la Fundació Randa.

El pròxim 30 de gener, Dia Internacional de la Pau, es recordarà la protesta de Xirinacs amb accions que començaran des de les 9 del matí amb una asseguda, la lectura compartida de textos, espais musicals, castells, i finalitzarà a les 19 h amb la lectura de manifestos i parlaments.

La jornada reivindicativa, a més de Barcelona, també es farà a les ciutats més importants dels Països Catalans: Girona (davant de la delegació de la Generalitat), Tarragona (delegació de la Generalitat), Amposta (davant de la delegació Territorial), Lleida (davant de la delegació de la Generalitat), València (davant del Palau de la Generalitat), Perpinyà (davant de la casa de la Generalitat de Catalunya) i a Palma (davant del Consolat de Mar). A les diferents seus es llegirà el manifest de Xirinacs a les 18 h, a més de parlaments i discursos.

Gener de l'any 2000: Una acció per mobilitzar el poble

Des del dia 1 de gener de 2000 Xirinacs es va passar a la plaça dotze hores ininterrompudes tots els dies de la protesta, fins el 14 d'abril d'aquell any.

Amb aquesta protesta demanava que es constituís l'Assemblea dels Països Catalans per emprendre la marxa cap a la independència.

L'activista i pensador que va liderar la campanya per l'amnistia dels anys setanta i que va formar part de l'Assemblea de Catalunya també va romandre un any i nou mesos al davant de la presó Model de Barcelona, reclamant l'amnistia i les llibertats. Per la seva tenacitat i compromís va ser empresonat durant el anys franquisme els anys 1972 i 1974-75. El 2004 va tornar a ser detingut per ordre de l'Audiència nacional espanyola, com ho havia estat abans per ordre del TOP, per un delicte d'"enaltiment del terrorisme", per un discurs l'Onze de Setembre de 2002 al Fossar de les Moreres.