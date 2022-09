En Xirinacs tenia raó, no es pot anar amb el lliri a la mà...

Per ser respectat com a poble, hem de tenir una autoritat i un referent: la República Catalana independent a l’exili. Només ens resta que el Consell de la República faci aquest pas. És l’única entitat que emana del 1r d’Octubre de 2017 que pot fer aquesta proclamació, fins que no es pugui implementar oficialment la declaració del 27 d’Octubre.

Sí, el Consell de la República ha de proclamar la Independència de Catalunya a l’exili, també per dignitat i homenatge als homes i dones de Catalunya que ho vam fer possible. A tothom que vam anar votar i vam guanyar. I és que aquell dia, i com deia el cantautor de Xàtiva: “Per unes quantes hores ens vàrem sentir lliures, i qui ha sentit la llibertat té més forces per viure”.

I aquest sentiment de llibertat, no és pot dinamità per quatre polítics ineptes ni per un estat com l’espanyol sota una dinastia borbònica que no ha entès ni entendrà mai la força d’un poble que no ha renunciat mai ni a la seva llengua, ni a la seva cultura ni molts menys a la seva plena sobirania.

Una dinastia que ens va ocupar pel dret de conquesta (és el dret d'un conqueridor d'un territori pres per la força de les armes) i que al cap de més de 300 anys, un successor del mateix llinatge, en Felip VI va justificar la repressió d’aquell 1r d’Octubre, sota aquell crit A por ellos.

Quina casualitat, va se coronat el mateix dia (19 de juny de 2014) de que el seu familiar va cremar la ciutat de Xàtiva, 19 de juny de 1707. En aquest món no n’hi han de casualitats i molt menys en el segle XXI on tot està programat. I és que com diu Xirinacs, no es pot anar amb el lliri a la mà.

Com deien abans no es pot dinamità aquella jornada, per què els que hem sentit la llibertat tenim més forces per viure. Més idees per anar de cara, més ganes de guanyar el combat i més ganes que ens respectin. I no podem perdre el temps amb baralles de pati d'escola.

També tenim clar que no volem tornar als temps foscos del feixisme. Anem molt més enllà... Llibertat, Igualtat i Fraternitat.., molt més enllà com aquella alenada del 25 d’abril de 1974. I és que la nostra via és la catalana, no és que sigui ni millor ni pitjor és la nostra i punt. Però ens hem de fer respectar i ser seriosos. Ja vam dir que no seria fàcil i és que no ho serà. Però després d’aquell 1r Octubre som més lliures

Per dignitat, Consell de la República proclami la Independència de la Catalunya a l’Exili