Xirinacs

Curs Model Global 2023-2024 de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs

La Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs ha informat de la preparació aquest 4 d'octubre dels cursos del Model Global 2023-2024. El curs el realitzarà Manuel García Sanz. El curs es va iniciar el 4 d'octubre passat, però resta obert a noves incorporacions.

El Model Global està descrit per Xirinacs, que en fou el seu impulsor, "Com a eina de cultura permet, de forma sintètica i ordenada, el reciclatge, l’actualització i interconnexió dels coneixements adquirits al llarg de la vida. És en aquest sentit que l’Estudi de Models Globals pot considerar-se com un instrument potencial de síntesi, d’anàlisi i d’arxiu de dades ordenat, accessible i acumulatiu."

Els «Llibrets de les 80 categories» del Model Major són accessibles i es poden descarregar des del web de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs:

Model Global

Model Menor

Model Major

L'entitat també ha desplegat aquest curs 2023-2024 el Taller de demòtica de formació participativa comunitària de les persones inscrites al taller. Inicialment teòric d’estudi i diàleg sobre les propostes d’en Xirinacs, que voldria arribar a esdevenir pràctic (cercant acollida, coneixement, reconeixement i espais d’aplicació), que es podrà realitzar de forma presencial i online.

Aquest taller té com a objectiu la formació participativa en la proposta demòtica que ens va llegar en Lluís M. Xirinacs. Demòtica entesa com la força del poble organitzat, l’autèntica democràcia.

Al Canal YouTube de la Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs podem trobar molts dels continguts de la Fundació Randa-Lluís M. Xirinacs i sobre Lluís Maria Xirinacs, accessibles des de l’apartat «Mèdia», que conté enllaços a aquests continguts audiovisuals.

Canal YouTube Fundació Randa LMX (vídeos)

Canal YouTube Fundació Randa LMX (àudios)