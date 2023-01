Xirinacs

L'ANC i la Fundació Randa organitzen una jornada sobre Xirinacs i la lluita independentista

La trobada neix del convenciment que cal una renovació de pensament i que Lluís M. Xirinacs, filòsof i persona de compromís polític, és una bona font d’inspiració. L’acte començarà el dissabte a les 10:30 h i durarà fins les 15 h. Aquelles persones que vulguin quedar-se a dinar s’han de registrar en aquest enllaç.

Xirinacs defensava la llibertat, l’exigència i el compromís, i aquesta jornada pretén ensenyar i aprofundir en l’autoorganització que cal per fer la independència. Per això s’exposaran els conceptes i les eines per aplicar aquesta ‘força del poble’ en una sessió organitzada en taules de treball de 8-10 persones i que combinarà audiovisuals centrats en el mateix Xirinacs.

Els assistents podran conèixer les propostes concretes i experiències generades del que Xirinacs anomenava la via demòtica (la força del poble). Xirinacs va projectar aquesta força quan es va plantar a la plaça de Sant Jaume, l’any 2000, per iniciar l’Assemblea dels Països Catalans que culminés amb la plena independència del nostre poble, fomentada en assemblees de baix a dalt (llar, veïns, carrer, barri, municipi, comarca, nació…).