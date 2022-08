El documental «Xirinacs, a contracorrent» s'emetrà amb "Sis nits d'agost" a TV3

Després de l'anunciat "Sis nits d'agost", pel·lícula sobre la mort de Lluís M. Xirinacs, també s'emetrà a TV3 el 29 d'agost a les 23,35h el documental «Xirinacs, a contracorrent»

Escrit que Lluís M. Xirinacs va deixar preparat abans de la seva mort Pla de Can Pegot a Ogassa

El documental "Xirinacs, a contracorrent", impulsat per Llibertat.cat

"Xirinacs, a contracorrent" ressegueix la vida de Lluís Maria Xirinacs a través de les aportacions de diversos entrevistats entre els quals hi ha les seves germanes Anna Maria i Montserrat Xirinacs, l'economista Arcadi Oliveres, l'escriptor Lluís Busquets, els activistes polítics Jaume Asens i David Fernández i figures històriques del catalanisme com Miquel Sellarès i Jordi Carbonell.

Un documental fill d'un micromecenatge

El projecte documental va començar amb una campanya de micromecenatge impulsada per Llibertat.cat que va ser aconseguida gràcies al finançament de 372 mecenes. Més endavant s'hi va afegir Televisió de Catalunya que ha coproduït el documental.

Aquest documental de Zeba Produccions és un d'alguns que ha emès Televisió de Catalunya durant els darrers anys, després de Terra Lliure, punt final; La Crida, historia d’una resposta; La Sardana, dansa nacional de Catalunya?; Pau Escalé, go to the parad-Ice o Manuel de Pedrolo, trencant l'oblit.

La Fundació Randa- Lluís M. Xirinacs va publicar també un seguit de vídeos inèdits corresponents al documental Xirinacs, a contracorrent. Es tracta de cinc converses senceres de les que van ser filmades per realitzar el documental, estrenat a la Televisió Catalana el 2016, que gràcies a Zeba Produccions es van poder publicar destriades del documental.