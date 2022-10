Xirinacs

El Memorial LiberPress d'enguany dedicat a Lluís Maria Xirinacs

Ahir, 27 d'octubre, es van atorgar els Premis Internacionals LiberPress XXlll en un acte a l'Auditori de Girona, que es va dedicar a Lluís Maria Xirinacs. L'Associació LiberPress ha dedicat els premis a la cultura de la pau i als valors que s'hi vinculen (justícia, llibertat, igualtat social i diàleg).

Els guanyadors dels Premis LiberPress 2022 han estat Kianoush Ramezani, Bahá'í Institute for Higher Education, Manuela Carmena, Cahiers du Cinéma, el Programa Ödos, Francesc Pi de la Serra, Gioconda Belli, Kim Thúy i Eudald Carbonell. El Memorial LiberPress ha estat en reconeixement de Lluís Maria Xirinacs i el Gest dels premis LiberPress d'enguany ha estat per a la pau.

La Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs ha descrit aquest premi com el reconeixement de la lluita de Lluís Maria Xirinacs en defensa de la llengua i les llibertats dels Països Catalans, per ser una persona reivindicativa des de la pau i la no-violència i per haver patit presó per les seves idees. Un exemple clar de solidaritat, de compromís i de coratge. Ha lliurat el reconeixement Joan Ramon Puig Pellicer, president del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya. Ha recollit el premi Manuel Garcia, president de la Fundació Randa - Lluís Maria Xirinacs.