1-O

Nou impuls dels CDR en la seva estratègia

“Els Comitès de Defensa de la República, els CDR, es reinventen amb ganes de generar una “nova dinàmica” molt allunyada de les estratègies actuals dels partits independentistes”. Així ho apuntava Quico Sallés en un article a ElMón.

La mobilització que van fer per l’11 de Setembre va superar amb escreix expectatives. Durant la Diada van difondre una nova campanya, que consideren clau, per a la nova dimensió de la nova estratègia del CDR aprofitant els casos de l’Operació Judes, Adrián Sas i ’Els 11 de la Subdelegació’ el Primer d’Octubre i començarà a la Presó Model de Barcelona, amb un acte unitari juntament amb Desobediència Civil, la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i Plataforma Antirepressiva de Ponent així com la sectorial de persones represaliades de l’ANC. El rellançament del CDR arriba després d’un llarg procés de replantejament i d’una mobilització soterrada que ha comportat, per exemple, la difusió el ‘Manual d’Alliberament dels Pobles de John Spencer’.

En aquest article, els CDR expliquen, que centraran la seva activitat en la lluita antirepressiva i la mobilització “massiva”, i volen estar al marge de la “penosa trencadissa actual” de les formacions independentistes.