Repressió

Tancat el sumari dels 13 CDR de l'Operació Judes i seran acusats de terrorisme

El magistrat que ha dirigit les investigacions des del Jutjat Central d'Instrucció núm. 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, ha notificat aquest matí a les defenses dels encausats pel cas 23S, el tancament del sumari. És a dir, el processament de les 13 Investigades, sota delictes de terrorisme, i les envia a un judici, encara però sense data.

El tancament del sumari és el cop de carpeta a un dossier que va ser obert com a mínim el 2017. En aquest s'hi han anat incloent les diligències que amb finalitats acusatòries han practicat els cossos de la Guàrdia Civil i de la Polícia Nacional. Moltes d'elles ocultes a les defenses fins fa dues setmanes. Ens referim a les famoses diligències 104/2017 i 99/2018.

La fase del sumari es configura com el període en què les parts poden aportar les proves de tota mena, a favor o en contra dels interessos de les persones investigades, i sempre però passant el control de pertinència del jutge instructor. Doncs bé, a gener de 2022 vam tenir la primera sentència de la Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional que ordenava al jutge instructor lliurar a les defenses el contingut de les diligències secretes. Fins a 11 vegades, la mateixa Sala ha resolt a favor nostre, en 11 sentències, que teníem dret a accedir a aquestes diligències i fins fa dues setmanes que el jutge instructor no ens n'ha fet el lliurament. Per si no fos poc, la documentació rebuda és incompleta: presenta forats i salts temporals.

Havent cursat totes les proves que convenien a les parts contràries, havent endarrerit al màxim l'aportació de les diligències secretes, i deixant-nos sense marge per sol·licitar proves a partir dels nous coneixements adquirits, amb la lectura de la documentació rebuda, el jutge instructor tanca el sumari. Cop de porta. Res a pelar i pilota endavant, cap al judici.

La situació, tot i previsible, és gravíssima: ja ni dissimulen la vulneració dels nostres drets elementals de defensa. Han fixat el tancament del sumari quan ells han volgut, quan a ells els ha interessat, i ens han bandejat sempre. A nosaltres ens volen observant i callats.

Recursos en marxa per resoldre

El garbuix processal però continua i batallarem per posar-los-ho ben difícil. En marxa hi ha encara per resoldre diferents recursos en contra de decisions del jutge instructor, entre les quals, i molt transcendent, la que qüestiona la seva negativa de prorrogar la instrucció. D'obtenir un pronunciament favorable, el tancament actual del sumari quedaria anul·lat.

Per l'Eduard, l'Esther, la Sònia, la Queralt, en Germinal, l'Alexis, en Jordi, en Rafael, en Xavier, en Ferran, en Xavier, en David i la Clara; les seves famílies, amistats i companyes de lluita; i per al conjunt de l'independentisme català, continuarem plantant batalla, als jutjats i al carrer, per fer-los caure de les seves poltrones de prepotència i supèrbia.

Per la lliure absolució de les companyes represaliades! Fins a la llibertat!