Jornada Antirepressiva

El Moviment ProAmnistia i els CDR organitzen una jornada Antirepressiva al Parc de l'Espanya Industrial de Barcelona

El Moviment ProAmnistia de Barcelona és un col·lectiu antifeixista que lluita pels drets i llibertats de la classe obrera i els sectors populars. Lluiten contra l'actual Règim continuista del 39 que manté a centenars de lluitadors antifeixistes empresonats o a l'exili. Treballen per l'amnistia total com a eix antirepressiu. Ni culpables ni innocents. Per una veritable memòria històrica.

Organitzen conjuntament amb el CDR aquest dissabte una jornada Antirepressiva al Parc de l'Espanya Industrial de Barcelona.