Països Catalans

Els CDR convoquen protestes al pas de la "Vuelta" pels Països Catalans

Sota el lema "la "Vuelta" envaeix els Països Catalans i no és benvinguda"

Els Comitès de defensa de la República (CDR) criden a manifestar-se a la poblacions catalanes on passa la "Vuelta", del 26 al 29 d'agost al Principat, i del 30 d'agost al 2 de setembre al País Valencià, "no els deixem ni un pam de carretera net!" Consideren que "aquesta competició envaeix la nostra nació" i no son benvinguts.

🚳 Fora la "Vuelta"! Etapes que envaeixen els Països Catalans.

🗓️ Agost:

· 26. Barcelona

· 27. Mataró – Barcelona

· 28. Súria – Andorra

· 29. Andorra – Tarragona

· 30. Morella – Borriana 📚💪

· 31. Vall d’Uixó – Javalambre

🗓️ Setembre:

1. Utiel – Oliva

2. Dénia – Xorret de Catí pic.twitter.com/tg4SSKQVx4

— CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) August 10, 2023