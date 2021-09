Per la República

CDR Acció Directa anuncia una nova onada d'accions "amb la voluntat d'esquerdar els ciments d'un estat feixista"

En un comunicat fet públic aquesta setmana, els CDR Acció Directa han anunciat "una nova onada d'accions amb la voluntat d'esquerdar els ciments d'un estat feixista i alliberar-nos com a poble".

En el text, els Comitès, denuncien l'increment de la repressió, just en el moment que el moviment popular per la Independència desborda de nou els carrers i enmig d'una animenda taula de diàleg, "Mentre aquest 11 de setembre el poble tornava al carrer per exigir la independència de Catalunya, la injustícia espanyola preparava la confirmació d'un nou atac a l'Independentisme i a l'autoorganització popular. El TOP, el Tribunal d'Ordre Públic encarregat de mutilar les llibertats individual si col·lectives, ha confirmat l'acusació de terrorisme de les nostres companyes Detingudes23S i, així, ha reafirmat la voluntat de l'Estat espanyol d'aniquilar qualsevol moviment que qüestioni les estructures hereves del feixisme".

Deneuncien l'actitud dels partits independentistes davant de l'escenari de l'anoneada taula, "els partits polítics autoanomenats independentistes segueixen ancorats en l'Immobilisme servil, repeteixen les mateixes promeses incomplertes, preparen jugades mestres imaginàries, dissenyen fulls de ruta cap al no res i seuen a taules de diàleg sense interlocutor s. Tot un seguit d'escenificacions que només garanteixen el desgast del poble, la indefensió de l'Independentisme popular i les rialles de l'estat repressor".

Davant d'aquest context i lluny de la desil·lusió, afirmen que "seguim convençudes que cal avançar i perseverar en la lluita pels nostres drets socials i nacionals amb la serenor de la contundència que aporta l'acció directa; perquè el temps ens demostra que cap intermediari ens alliberarà de l'Estat espanyol".

Al maig,a el CDR Acció Directa puntualitzaven que "un poble organitzat no necessita intermediaris per assolir els anhels de llibertat.