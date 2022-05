Desobediència

Nou acte de desobediència judicial d'un CDR de la Cerdanya citat a declarar

Un nou cop el company Tomàs Sayes, del CDR de la Cerdanya, ha optat per no comparèixer a declarar als jutjatsacusat per un tall de carretera contra l'empresonament del cantant Pablo Hasel. Sayes va ser detingut per aquesta causa el març de 2021. I el passat mes de gener ja es va negar a declarar als jutjats de la Seu.

Sayes ja ha estat perseguit en altres ocasions pe la justícia espanyola: el desembre de 2019 va ser citat als jutjats de Perpinyà després de ser retingut i identificat durant el tall del Tsunami Democràtic de la Jonquera, per part de la policia francesa; el febrer de 2019 va ser detingut per agents dels Mossos per no haver-se presentat a declarar al jutjat de Puigcerdà acusat d'un delicte de manifestació il·legal en una protesta contra el jutge Pablo Llarena.