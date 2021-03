Repressió

Dues citacions més per les manifestacions del 23S a Reus en suport als CDR detinguts

Aquest matí dues militants més de l’Esquerra Independentista han estat citades a declarar als Jutjats de Reus en referència a les protestes del 23S en suport als CDR detinguts. Una d’elles, Edgar Fernàndez, regidor de la CUP de Reus, qui ja va estar detingut fa un mes per no presentar-se a declarar en anteriors ocasions pel mateix motiu. Avui Fernàndez també ha plantat el jutge com a reivindicació de la persecució política que pateix el moviment independentista. D’aquesta manera, per tant, el regidor s’exposaria a una nova detenció per part dels Mossos.

D’altra banda, Fernàndez denuncia que fan declarar una altra persona sola el proper divendres a les 13h, quan forma part de la mateixa causa judicial. En aquest sentit el militant cupaire considera que «es tracta d’una estratègia per posar-la nerviosa, voler-la espantar o perquè hi hagi menys suport» però insisteix que hi haurà el mateix suport i resposta «davant aquesta anomalia sistemàtica» del poder judicial.

Com és costum, una trentena de persones i diferents entitats de la ciutat s’han concentrat a les portes dels Jutjats per donar suport a les encausades. La concentració, que clama «la solidaritat no és delicte» pretén denunciar la judicialització del moviment independentista, tant per part de l’Estat com dels Mossos d’Esquadra i la Generalitat.