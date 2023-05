Crisi Climàtica

La CUP denuncia que l'Ajuntament de Tortosa està incomplint les seves obligacions en matèria de prevenció d'incendis

Este matí, la CUP Tortosa ha denunciat en roda de premsa que l'ajuntament de Tortosa està incomplint les seves obligacions en matèria de prevenció d'incendis forestals i ha presentat les seves propostes programàtiques al respecte.

El candidat de la CUP, Sergi Arnau, ha explicat que Tortosa està declarat com a municipi d'Alt risc d'incendis i que, com a tal, "té un seguit d'obligacions que s'estan incomplint en matèria de prevenció". Arnau ha denunciat que un dels incompliments "més flagrant" és que la ciutat no disposa d'un Pla d'incendis forestals ni d'un Pla de delimitació de les franges de protecció per risc d'incendi forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals. "Això vol dir que no existeix un pla de prevenció d'incendis en urbanitzacions com la Simpàtica, Potra de Pino, Torre Gassià, Sant Josep de la Muntanya o habitatges disseminats de Mig Camí o el Coll de l'Alba" ha assegurat.

Arnau, que ha recordat que més d'un 50% de superfície del municipi és forestal i un 30% d'esta és propietat de l'ajuntament, ha qualificat d'"imprescindible" l'elaboració d'estos plans "per saber la magnitud del problema a la que ens enfrontem i necessari perquè els organismes competents comencen a prendre mesures per intentar evitar grans incendis forestals".

Els anticapitalistes consideren que la prevenció d'incendis ha de ser una prioritat del pròxim govern municipal i han explicat les seves propostes al respecte, entres les que destaquen destinar un mínim de 700.000€ anuals durant els pròxims 4 anys a la gestió forestal per la redacció dels plans, prevenció d'incendis, arranjament de camins i obertura de pistes, la instal·lació de calderes de biomassa a centres de gran consum a Tortosa i pobles, fomentar la cultura d'autoprotecció d'incendis i educació ambiental a les escoles i la creació d'una unitat de suport i assessorament als propietaris forestals.

Finalment, el cap de llista dels cupaires, ha recordat que cada vegada hi ha més gent vivint en zones boscoses o als camps i que l'ajuntament té un seguit d'obligacions que està incomplint. "No volem haver de lamentar un accident greu per començar a prendre mesures al respecte" ha conclòs.