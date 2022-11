I la derogació dels delictes de la llibertat d’expressió? Hasél, 646 dies empresonat i Valtònyc, exiliat des del maig de 2018

Avui, si tornem a parlar-ne no és només per la deriva que ha causat el pacte amb ER arreu de la pell de brau i molt especialment a Catalunya, sinó també per la fotografia que va aparèixer ahir a les xarxes socials on es veia el raper Pablo Hasél rodejat de 6 mossos d’esquadra, com si fos la persona més perillosa del país, en un judici encausat de nou amb 10 persones més per aldarulls en les protestes per la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya el 2018. Els mossos l’havien traslladat des de la presó de Ponent on resta tancat d’ençà el 16 de febrer de 2021 (646 dies) complint quatre condemnes que sumen 6 anys i mig de presó per delictes d’enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries contra la corona i contra les institucions de l’Estat espanyol.

La imatge de la que parlàvem ens hauria de fer reflexionar, indignar-nos i anar més enllà. Als que han preparat aquest dispositiu els hauria de caure la cara de vergonya. Així com també al conseller d’Interior i a l’actual president del govern. Que cerquen amb aquest dispositiu? Criminalitzar la dissidència? Fer por als joves i per extensió al conjunt del poble català?

Penseu que organitzacions pels drets humans com Amnistia Internacional, Human Rights Watch i altres institucions culturals com el PEN Club Internacional consideren Hasél un pres de consciència una víctima d’empresonament injust contra llibertat d’Expressió.

Recordem també el raper illenc Valtòny que va ser condemnat que va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per les seves cançons. Ara bé, va marxar a Bèlgica el maig de 2018 abans de ser empresonat. A l’exili, quan s’estava jutjant la seva extradició va aconseguir que el Tribunal Constitucional belga tombés un article d’una llei de 1847 sobre la repressió des delictes contra el rei, ja que violava la Constitució de Bèlgica que garanteix el dret a manifestar la pròpia opinió sobre tots els assumpte. A partir d’aquest fet, el Tribunal d’Apel·lació de Gant rebutjà la petició d’euro ordre del Tribunal Suprem Espanyol.

Arribats aquest punt, tenim clar que nosaltres no mourem ni un dit per reformar el Codi Penal espanyol, però si que denunciarem l’arbitrarietat dels pactes del govern espanyol i ER per marcar diferències entre els represaliats, tot i parlant de desjudicialitzar. Ens referim al fet d’haver reformulat el delicte de sedició (que per nosaltres no deixa de ser un canvi de nom) i un cop obert el pastís, la reforma hauria d’incloure també la derogació dels delictes relacionats amb la llibertat d'expressió. Cosa que no passarà pel rebuig del Govern espanyol.

Només recordar que Pablo Rivadulla i Duró conegut pel nom artístic de Pablo Hasél té 34 anys i Josep Miquel Arenas Beltran, més conegut pel seu nom artístic Valtònyc té 29 anys. Sense comentaris.