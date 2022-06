Memòria

Operació Garzón: 30 anys de l'operació contra Terra Lliure i el moviment independentita

La nit del 28 al 29 de juny de 1992 la Guàrdia Civil iniciava la macrooperació contra el moviment independentista amb la detenció de 7 militants a Manresa, Vic, Olot i Barcelona

Imatge del documental impulsat per Llibertat.cat

La construcció de la "Nova Espanya" amb els JJOO del 1992: via lliure a la corrupció i la tortura

La nit del 28 al 29 de juny de 1992 la Guàrdia Civil iniciava l'anomenada Operació Garzón, la persecució més contundent que ha patit mai l'independentisme. Una quarentena de persones van ser detingudes durant els següents quinze dies, 32 de les quals van ser acusades de pertànyer o col·laborar amb Terra Lliure. [ documental "Operació Garzón contra l'independentisme català"

Aquella nit del 28 al 29 de juny la Guàrdia Civil havia detingut Josep Musté i Ferran Ruiz a Vic, Jordi Bardina, David Martínez, Esteve Comelles i Teresa Mas a Manresa, i Joan Rocamora a Barcelona. Començava l'operació policial més llarga que recorda l'independentisme català. Els fets, a partir d'aquella nit del 28 i 29 de juny, es van succeir molt ràpidament i es van escampar arreu dels Països Catalans, desconcertant totes les organitzacions i partits independentistes.

23 dels detinguts van ser torturats sota la Llei Antiterrorista; una xifra que va augmentar, ja que les detencions i tortures van continuar un cop acabats els Jocs, arribant a superar la seixantena de detinguts. Des del Ministeri d'Interior es va argumentar que l'Operació Garzón només volia desmantellar la branca de Terra Lliure que encara gaudia de militància i infraestructura, per assegurar uns Jocs Olímpics tranquils.

Per tant, tot i que l'inici de l'operació policial va ser aquell 29 de juny, la seva gestació política venia de molt abans: des que l'octubre de 1986 Barcelona va ser nomenada seu olímpica, la Direcció General per a la Seguretat de l'Estat, el Centre Superior d'Informació de la Defensa (CESID) i tots els serveis d'informació de la Guàrdia Civil i la policia van encetar una nova estratègia: acabar amb qualsevol possible bri de reivindicació dissident que pogués sacsejar la societat catalana i alterar la tan preuada pau olímpica.

Memòria independentista: no oblidar



Amb l'objectiu de treure de l'oblit aquests fets, l'any 2012 Llibertat.cat va impulsar un documental que repassa la cronologia del que va significar aquesta macrooperació político-judicial i dóna veu als independentistes que la van viure.

En aquest sentit, els represaliats, detinguts, torturats i en molts casos empresonats, han perseverat en la denúncia contra la tortura i la repressió, recordat els fets que van viure aquell estiu de 1992. Amb el suport d'organitzacions polítiques, casals i col·lectius, i especiament de Memòria contra la tortura i Alerta Solidària, Llibertat.cat vam donar veu a aquesta denúncia per tal que es preservés la memòria de la repressió i de la lluita independentista.

Els socialistes que ara ploren perquè Vox els amenaça són els mateixos socialistes que el 1992 van empresonar i torturar més de 50 independentistes catalans via l'Operació Garzón, oi? #PSOErepressors #NOESPOT pic.twitter.com/Jd7Z7Lal2U — En Comú NO Podem (@NoEsPotCat) April 28, 2021