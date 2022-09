11S22

Per ser més i sumar, cal anar “de cara a barraca”

En política i molt concretament amb l’anomenat “procés cap a la independència” passa el mateix. Només cal recordar, l’1-O, on hi havia un objectiu molt concret “anar a votar” i “defensar les urnes”, érem molts i ho van fer i vam guanyar. Dos dies més tard, “encara érem més” i vam protagonitzar una de Vagues Generals més important d’aquest país. El 10 i 27 d’Octubre encara “érem molts més” amb la proclamació de la República.

Només aquesta pinzellada, per qüestionar l’estratègia de l’Oriol Junqueras que fins i tot amb un tarannà desafiant s’enorgulleix de refermar un cop més que l’única estratègia vàlida per assolir la independència és la de sumar cada cop més gent. I nosaltres ens preguntem, com es pot sumar, si no sabem a on anem i cada dia que passa, anem perdent un llençol. En relació a això, Junqueras va dir al programa Més324 de dimarts passat, “Tot és molt complicat”

Amb tot el nostre respecte per l’Oriol Junqueras i aquells que el segueixen, nosaltres (la força de la gent) tenim una estratègia guanyadora i ja ho hem demostrat “anar de cara a barraca” que és la mateixa d’un dels nostres referents polítics, la d’Antoní Masseguer, “Per vèncer, cal anar-hi, anar-hi i anar-hi...”

Per tant hi serem a la manifestació de l’11 de Setembre de 2022.