El Davantal

El “poli bo” per molt bo que sigui sempre serà “poli"

Que cal esperar del PSOE? A qui defensa? A l’anomenat rei emèrit que en el seu moment ja va de deixar a l’estacada al poble sahrauí als anys 70; a la monarquia; el 155 del 2017... Que diu que cal carregar-se la reforma laboral del PP i després la reformen, o “la llei mordassa”... o fins i tot, d’haver impulsat d’una manera més subtil les clavegueres de l’estat espanyol.

És que no ensenya les dents i t’ofereixen una taula de diàleg on es pot parlar de tot! I què? Si a la primera de canvi et diuen que això de les independències és del segle XIX o XVIII.

Si no tens aquests, els altres tornen! I què? ens portaran més piolins? ...

Deixeu-nos dir des de la nostra humilitat que estem farts de tanta comèdia, tanta política d’aparador, de tanta hipocresia i de tanta estupidesa.

Ens hem d’adonar que cal canviar el nostre marc conceptual sobre aquells que ens barren el pas cap a la llibertat. Nosaltres no els canviarem, però ells tampoc no ens poden fer canviar. Penseu que ells volen assolir la nostra submissió i però nosaltres volem nostra plena llibertat com a poble. Aquest é el conflicte. Ara bé, nosaltres tenim eines democràtiques per resoldre’l i ells només coneixen la submissió o la repressió.

Tot just, recordant aquests dies els fets de la comuna de París, només us podem dir que seguim amb els nostres valors amb tothom que lluita per la llibertat, la independència i la solidaritat