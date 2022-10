Memòria independentista

Ha mort la Núria Codina, històrica militant independentista del FNC i del PSAN

S'ha conegut la notícia de Núria Codina i Capdevila, coneguda militant independentista i parella de Jordi Moners. Ambdós, destacats militants del PSAN que durant dècades van residir a Sant Boi del Llobregat.

Núria Codina va començar a militar al Front Nacional del Catalunya als anys 60 i participà en nombroses activitats clandestines d'aquells anys. Més endavant fou fundadora del PSAN i parella Jordi Moners.

L'estiu de 1984 va ser detinguda amb altres membres del PSAN després de la Mort de Josep Antoni Villaescusa a Alzira, amb qui compartien el vegetarianisme i el naturisme.

Amb Moners impulsà l'editorial Edicions Lluita, vinculada al PSAN, que difonia la revista portaveu del partit i altres publicacions.

El 1989 patí un atemptat del grup ultradretà 'Milícia Catalana', que col·locà un explosiu al seu domicili de Sant Boi.

Tal i com expoliquen Maria Conca i Josep Guia en una ressenya biogràfica sobre Jordi Moners, el 1966 va entrar a militar al FNC, on va conèixer Núria Codina:

“Em van captar per al FNC la Teresa Alabèrnia i la Pilar Escriche, a l’Escola Occitana del Rosselló, on m’havia desplaçat perquè Batista i Roca impartia un curs d’occità.” (Lluita 300, desembre 2015). El 1968 formà part del grup de fundadors del PSAN, entre els quals també hi era Núria Codina, la seva companya de vida a partir del 1973.

Una de les darreres aportacions de la parella Núria Codina-Jordi Moners fou l'entrevista al web sobre la Franja de Ponent tempsdefranja.org, el maig de 2018 [Entre ‘Das Kapital’ i la Ribagorça*], en què exposen una llarga trajectòria de lluita independentista i el seu vincle amb Castigaleu i la Ribagorça.

Aplec del Puig, 1984. Jordi Moners, al mig de la foto, en primer rengle, amb @vpartal, @JosepGuia, Antònia Flores (vídua de Toni Villascusa), Núria Codina i, al darrere, altres companys del @psan_cat. pic.twitter.com/U3aWCJEuMS — Josep Guia (@JosepGuia) December 10, 2019