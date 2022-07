LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

Els Mossos d'Esquadra reprimeixen una concentració contra la visita de la princesa Leonor a Figueres

Avui a dos quarts de cinc de la tarda l'ANC, el CDR, Òmnium i el Consell Local per la República de Figueres han convocat una concentració davant de la Torre Galatea contra la visita de la princesa Leonor al Museu Dalí de Figueres (la seva primera visita a la demarcació de Girona) acompanyada de la seva germana la infanta Sofía.

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat més d'un centenar de manifestants antimonàrquics però han permès la presència de públic amb banderes espanyoles. Una manifestant ha rebut una empenta per l'esquena de la policia i el veterà militant independentista gironí Jordi Tomàs ha estat identificat i retingut breument. Durant la retenció l'antiavalot li ha regirat els dits de la mà mentre deia 'o pares o te'ls trenco'. Poc després els manifestants independentistes han tallat durant una estona la N-IIa al seu pas pel centre de Figueres (a un centenar de metres del Museu Dalí).

A les 18:40 la princesa Elionor i la infanta Sofia han acabat la primera visita oficial a la demarcació de Girona saludant al públic que les esperava a fora del Museu Dalí. A la seva arribada no els ha rebut cap membre de la Generalitat (tot i l'actuació de la policia de la Generalitat) però sí el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas del PSC-PSOE (l'alcaldessa, Agnès Lladó d'ERC, no ha anat a l'acte), la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, la ministra espanyola d'educació, Pilar Alegría; el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil i el president de la Fundació Gala-Dalí, Jordi Mercader.

La Fundació Gala-Dalí és una de les impulsores de la institució monàrquica mitjançant la Fundación Princesa de Girona de la qual forma part. Curiosament el 30 de maig de 1924 Salvador Dalí i Jaume Miravitlles (eren companys d’institut) ingressaren a la presó de Girona (van estar prèviament nou dies incomunicats a Figueres) acusats de 'delitos contra la unidad de la Pátria' per l'intent de protesta contra la visita del rei Alfons XIII a Figueres el dia 15 de maig de 1924. L'11 de juny, el jutge va ordenar al director de la presó que els deixés en llibertat. Per contra, Martí Vilanova i altres detinguts a la mateixa batuda, com el forner de la vila de Llers, Eugeni Arolas, i el metge de Sant Joan de les Abadesses, Fernan Latorre, van passar aquell estiu a la presó de Girona per les seves activitats antimonàrquiques.