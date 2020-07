Repressió

L’ANC exigeix el cessament de Miquel Buch

Ahir, a Poblet, els Mossos d’Esquadra van protagonitzar un altre episodi d’abús policial. Van actuar amb un clar biaix per ideologia reprimint la protesta independentista. Lamentablement aquesta pràctica és recurrent i ja s’ha convertit en sistèmica en el si del Departament d’Interior. El seu conseller, Miquel Buch, n’és el principal responsable i ja ha demostrat que no li fa res reprimir la protesta ciutadana noviolenta per protegir els poders de l’Estat espanyol.



En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, denuncia que “l’actuació dels Mossos ahir a Poblet va ser intolerable, no hi ha cap empara legal per discriminar ideològicament els manifestants”. Mentre els independentistes van topar amb la violència dels Mossos d’Esquadra, les persones convocades per Vox "van poder arribar tranquil·lament fins al Monestir”.



La presidenta de l’Assemblea denuncia que “els Mossos van actuar com una Guàrdia Reial protegint els interessos de la monarquia espanyola i vulnerant els drets fonamentals dels manifestants amb una actuació indiscriminada de la Brimo”.



L’Assemblea exigeix el cessament immediat del conseller d’Interior, Miquel Buch. El President de la Generalitat, Quim Torra, ha d’actuar amb responsabilitat i autoritat i destituir el principal responsable de les pràctiques repressives dels Mossos d’Esquadra. Aquesta situació ja fa massa temps que s’allarga i s’han de prendre decisions immediatament.



L’entitat vol tornar a denunciar la detenció arbitrària, ahir a Poblet, de Toni Cartanyà, membre del Secretariat de l'Assemblea Territorial Conca de Barberà, que va ser víctima de l’abús policial. L'Assemblea reitera tot el seu suport col•lectiu a en Toni i les persones que ahir van patir la repressió exercida pels Mossos d’Esquadra.



Vídeo de les declaracions de la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie.

