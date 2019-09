Els Premis Princesa de Girona marxen de Girona i reuniran a la família reial a Barcelona el 4 i 5 de novembre

Els Reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia compartiran per primer cop un acte a Catalunya els propers 4 i 5 de novembre, dies en què la Fundación Princesa de Girona celebrarà a Barcelona els actes del seu desè aniversari després del boicot de l'Ajuntament de Girona i una dècada de protestes independentistes (sovint reprimides per la brigada móbil dels Mossos d'Esquadra). La fundació ha anunciat aquest dilluns que la cerimònia de lliurament dels Premis Fundación Princesa de Girona i la jornada de debat i conferències tindrà lloc al Palau de Congressos de Barcelona.

La decisió de traslladar els actes a Barcelona coincidint amb el desè aniversari va ser adoptada per la fundación al desembre de 2018, amb la previsió que el 2020 els premis tornessin a Girona. A principis de 2018, l'Ajuntament de Girona va comunicar a la fundación que no podria utilitzar les instal·lacions de l'Auditori-Palau de Congressos a causa de que s'estarien escometent unes obres. Malgrat tot, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va instar la fundación de l'Auditori al fet que la infraestructura no acollís més aquesta gala adduint que el ple municipal havia declarat persona non grata al Rei després del discurs que va pronunciar el 3 d'octubre de 2017. "No ha estat decisió nostra, amb l'discurs que va fer ell mateix es va excloure", va dir llavors Madrenas. A més a més una altra qüestió de pes que ha provocat la fugida de Girona de la Fundación ha estat el fet que durant totes les edicions de l'entrega de premis hi ha hagut nombroses manifestacions de protesta.



Els Reis espanyols presidiran la cerimònia de lliurament dels premis, així com els actes de la jornada del dia 5. Aquesta serà també la primera ocasió en què la Princesa d'Astúries (i Girona, tot i que no s'atreveixi a visitar la ciutat) visiti Catalunya. La fundació distingeix en aquesta edició al neuròleg i emprenedor Ignacio H. Medrano (Premi Empresa), el matemàtic Xavier Ros-Oton (Premi Investigació Científica), l'emprenedora social Begoña Arana (Premi Social) i el director d'escena Rafael R. Villalobos ( premi Arts i Lletres). En aquesta edició es reconeix per primera vegada la tasca d'una persona jove a escala mundial amb el nou Premi Internacional, el qual ha recaigut en la cofundadora de l'organització internacional Humanity Crew, Maria Jammal. L'any 2017 l’investigador Romain Quidant i l’enginyer Bernat Ollé van renunciar als premis de la Fundación Princesa de Girona davant de la posició de la Casa Reial.