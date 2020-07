Convoquen una concentració en contra de la visita de Felip VI a Poblet

Felip VI i la reina Letizia visitaran Santa Maria de Poblet el proper 20 de juliol. Amb la seva parada al Principat de Catalunya, els Reis d'Espanya continuen la seva gira que ja ha passat per altres indrets dels Països Catalans. El passat 25 de juny els reis d'Espanya es van passejar pels carrers de Palma i el 3 de juliol per València (on la policia espanyola va evitar protestes antimonàrquiques).

Diversos col·lectius han convocat una concentració en contra de la visita de Felip VI el dia 20 de juliol a les 10:30h a L'Espluga de Francolí. El passat dia 14 l'activista Albano-Dante Fachin va dir al programa de TV3 'Tot es mou' que la 'visita del rei a Catalunya ha de ser 'històrica''. I de fet, les visites a Poblet han estat 'històriques' en alguna ocasió pels reis espanyols ja que l'any 1585 l'abat del monestir es va negar a rebre el rei Felip II si no es presentava com a Comte de Barcelona (l'abat només reconeixia l'autoritat del Comte de Barcelona no del rei d'Espanya).