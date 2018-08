Toquen un himne austriacista a Felip VI

Ahir al migdia Felip VI va sentir el 'Cant dels Ocells' a la plaça Catalunya durant els actes d’homenatge a les víctimes del 17-A. El que segurament no sap el rei Borbó és que el 'Cant dels Ocells' també és un himne austriacista. A finals d'agost de 1705 quan després d’expulsar els borbònics l'Arxiduc Carles va desembarcar a Barcelona li van cantar l’himne titulat 'Cant dels Aucells quant arribaren los vaixells. Devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III (que Deu guarde)'. Així que mentre Felip VI es pensava que estava sent “ultratjat” durant l'acte per una pancarta que tenia a la seva esquerra en realitat també ho estava sent des de l’escenari. A més a més, aquest estiu als actes antirepressius s’han popularitzat dues versions del ‘Cant dels ocells’ per la llibertat dels presos polítics.