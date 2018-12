Que tremoli Felip VI

A la monarquia espanyola se li pot desmuntar la barraca més ràpid del que pensava. “Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Aquesta va ser la frase pronunciada per Joan Carles l’any 2012 -després d’haver estat matant elefants a Botswana- que va donar el tret de sortida al desprestigi de la monarquia. En aquell moment es va trencar un tabú important i tothom va començar a parlar de la Familia Reial: des de programes d’anàlisi política a programes del cor. I en només sis anys l’evolució ha estat espectacular: s’ha parlat dels tripijocs de la infanta Cristina i el seu marit -ara a presó-, de la mala relació entre la reina Letízia i la reina Sofia, i fins i tot de les amants del rei emèrit.

‘El preparao’ ho té molt difícil per revertir el desprestigi que viu la institució de la monarquia a Espanya. Això per no parlar de Catalunya, on el rebuig cap a Felip VI és contundent i majoritari des del 3 d’octubre de l’any passat, quan només dos dies després del referèndum i de la brutal violència policial exercida contra els votants, el rei espanyol va fer un discurs infecte, inacceptable i imperdonable. En aquell moment, ell mateix va decidir deixar de ser el rei dels catalans -si es que en algun moment ho havia estat-. La decisió va ser totalment seva. Es pot pensar que Felip VI va acceptar i assumir perdre una gran majoria de catalans, però el que segur no esperava ni assumeix és com només un any després la monarquia espanyola estaria tan qüestionada a nivell estatal.

És significatiu que 26 universitats públiques espanyoles -de les 50 que n’hi ha- celebrin en les properes setmanes votacions simbòliques sobre si prefereixen la monarquia o la república. Els joves ja no s’empassen així com així la monarquia, ni tampoc que s’hagi de continuar mantenint el pal de paller del règim del 78, clarament podrit i hereu del franquisme. I no pensen callar. Que tremoli Felip i les dues petites infantes. S’hauran de buscar feina.