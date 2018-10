Rebuig a la monarquia

L'Ajuntament de Barcelona reprova Felip VI i demana l'abolició de la monarquia

L'alcadessa Ada Colau ha acceptat dedicar un carrer o una plaça de Barcelona a l’1-O

BComú, el PDeCAT, ERC i els regidors Gerard Ardanuy (Demòcrates) i Joan Josep Puigcorbé s'han sumat a la declaració proposada per la CUP Capgirem Barcelona on reprova el rei Felip VI i fa una aposta per abolir la monarquia com a “institució caduca i antidemocràtica”.

Els regidors de Ciudadanos han marxat de la sala de plens abans que la regidora Maria Rovira de la CUP llegís la declaració, ja que considera que declaracions com aquestes són inacceptables, mentre que els del PP i socialistes s'han mantingut a la sala plens per respecte a les institucions.

L’alcaldessa, Ada Colau, elevarà a la Ponència del Nomenclàtor dedicar un carrer o una plaça de Barcelona a l’1 d’octubre del 2017. “Un any després és incontestable que l’1-O s’ha consolidat com una data històrica i rellevant”, ha afirmat Colau en resposta a un prec d’ERC en el plenari.