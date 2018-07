La CUP rebutja la presència de Felip VI a comarques gironines

La CUP ha manifestat un cop més el seu rebuig a la presència de Felip de Borbó a comarques gironines, amb motiu de la seva participació en els actes de la Fundació Princesa de Girona, que tindran lloc els propers 28 i 29 de juny. La formació ha recordat que el monarca va avalar la violència policial de l’1 d’octubre contra la ciutadania catalana, així com l’onada repressiva que viu en aquests moments Catalunya i que està comportant una vulneració de drets i llibertats bàsiques.

Per això, la CUP ha fet una crida a participar a les mobilitzacions populars que s’han convocat aquest dijous a Vilablareix i el divendres a Caldes, i han animat la ciutadania a manifestar el rebuig a la visita de Felip VI, a mostrar el suport a la República i a fer notar que el Rei d’Espanya no és benvingut a comarques gironines. Així, els cupaires han afirmat que “cal plantar cara una institució antidemocràtica i caduca com la monarquia borbònica, que simbolitza el règim del 78, la repressió i l'opressió nacional i social que històricament ha patit el poble català".

La formació també ha reclamat que les institucions gironines i catalanes actuïn amb valentia i coherència davant la monarquia i el govern espanyol, i que no caiguin en renúncies o temptacions pactistes. “L’únic full de ruta possible és la implementació de la República”, han advertit. Finalment, els cupaires han criticat l’intent reiterat de determinades elits polítiques i econòmiques de netejar la cara de la monarquia espanyola a través de la Fundació Princesa de Girona.