Carta oberta a Felip VI d'Espanya

EL PAÍS VALENCIÀ NO VOL REI

Senyor Felip de Borbó i Grècia, dit Felip VI d'Espanya, els valencians i valencianes no tenim rei ni en volem tenir. Avui visiteu el nostre país. Després de mesos d'estat d'alarma i amb els índexs de popularitat de la monarquia més baixos que es recorden, han decidit enviar-vos de gira per exhibir un prestigi i un poder cada dia més qüestionats.

Si hi penseu bé, és lògic que els valencians no us tinguem gens d'afecte i que, malgrat tots els entrebancs, preferim construir el nostre país amb la perspectiva d'una futura i no gaire llunyana República del País Valencià on el privilegis i mangalotxes que vós representeu no hi tinguen cabuda i on tots els homes i dones tinguem els mateixos drets i siguem responsables davant les lleis democràtiques. Sou fill i hereu d'un rei corrupte que va haver d'abdicar en 2014 assetjat per escàndols de tota mena. Ell, com vós, està per damunt de la llei, ningú no el pot jutjar (excepte, és clar, la història –i no dubteu que ho farà més prompte que tard). Amb ell, encara que no ho volguésseu, hereteu no només un fum de títols i distincions, sinó una fortuna incalculable pastada a l'ombra del poder i la representació institucional que ha lligat la vostra família amb altres monarquies corruptes com la de l'Aràbia Saudita, on heu fet grans negocis, i que contamina ja una corona corcada i en hores baixes. La situació no és nova. De fet tota la vostra dinastia és una història d'abusos, corrupció, evasió d'impostos i capitals i misèria que seria difícil resumir ara i ací.

Els valencians, doncs, no tenim rei ni en volem. Un avantpassat vostre, que us precedí en el nom i el nombre, Felip V, entrà a matadegolla al nostre país, llavors Regne de València, i ens sotmeté a sang i foc, i "por justo derecho de conquista" abolí els nostres furs i llibertats i ens integrà a les lleis i usos de Castella, prohibí la nostra llengua a tots els efectes i perseguí sense pietat els desafectes després d'haver reduït a cendra Xàtiva, Vila-real i altres ciutats del regne. D'aquell oprobi, que en molts casos encara dura, els valencians vam traure'n una lliçó inoblidable: "Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança". I així ha estat fins que Franco decidí reinstaurar, en la figura del vostre pare, la monarquia que el poble havia enderrocat al carrer i les urnes en 1873 i en 1931. Sou, de grat o per força, fill i hereu de totes aquestes injustícies comeses contra el nostre poble. Però no cal que ens remuntem tan lluny en el temps. Quan en el 2014 el vostre pare va haver d'abdicar, vau tenir una ocasió d'or per fer net d'una institució que el cas Nóos (punta d'un iceberg ocult) va demostrar que estava corcada des dels fonaments. Podíeu haver triat ser rei de tots els ciutadans i pobles de l'estat, però el 3 d'octubre de 2017, després que milers de votants pacífics a Catalunya foren esbatussats sense contemplacions per la vostra Policia Nacional i la vostra Guàrdia Civil, amb el vostre discurs us vau col·locar d'esquenes al poble sobre el qual regneu i vau beneir i justificar aquella violència contra el dret elemental de votar i decidir. Per això, entre moltes més raons, els valencians ni tenim rei ni en volem. Perquè vós sou al capdavall el tap que tanca la botella dels privilegis de les elits que viuen a costa del treball i els impostos dels ciutadans, refugiats en els seus cognoms, les seues propietats i empreses, afavorits per governs corruptes i la generositat d'uns pressupostos que sempre marginen els valencians. Per això el País Valencià no té rei ni en vol, perquè continuem lligats de mans i peus amb un tractament fiscal injust, un deute històric impagable i un espoli ja reconegut per les més prestigioses institucions bancàries i econòmiques.

No us estranye, doncs, que en la vostra visita espectral a Benidorm i València no hi sigueu benvingut. És clar, els qui us utilitzen de tap de botella ho tindran tot ben preparat perquè la remor de la plebs no arribe a les vostres monàrquiques oïdes. De fet, la majoria dels que us aplaudiran a rabiar seran fidels servidors de l'estat corrupte que representeu, encara que fareu per dissimular-ho. Amb el control exhaustiu dels mitjans de formació de masses necessaris per a la continuïtat de la monarquia i del règim corrupte del 78, és probable que el clamor de la vostra impopularitat no us despentine tampoc aquesta vegada. Des del lloc blindat on viviu la realitat deu ser una cosa molt desagradable: una crisi bèstia, uns índexs de desocupats escandalosos, una pandèmia devastadora i mal gestionada, una democràcia en fallida tècnica que manté presos polítics i exiliats. Però no dubteu, malgrat el que us puga semblar, la memòria del poble és pedra de resistència, i de la mateixa manera com els valencians hem conservat durant segles el retrat de Felip V cap per avall al museu de l'Almodí de Xàtiva en justa venjança, us diem que el País Valencià no té rei ni en vol. I aneu-vos-en del nostre país en bona hora, que ací feina tenim a construir la nova república per als valencians i valencianes: justa, neta i lliure.