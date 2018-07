Felip VI visita el gironès envoltat de protestes

Ahir Felip VI, en la seva cinquena visita al Gironès (ahir el monarca no va arribar a trepitjar la ciutat de Girona) des de que va ser proclamat rei, va presidir al centre d'esdeveniments del Celler de Can Roca, l'Espai Mas Marroch, el lliurament dels premis anuals que atorga la Fundación Princesa de Girona (FPdGi). Al seu discurs el borbó va reafirmar "el seu compromís" amb "una Catalunya de tots i per a tots" des de la qual "tant s'ha contribuït al gran acord de convivència democràtica que va culminar amb la Constitució". A la mateixa hora que Felip VI sopava al Mas Marroch s'inaugurava la plaça U d'Octubre a la vila veïna de Caldes de Malavella.

A la cerimònia, que es va celebrar per primera vegada fora de la ciutat de Girona després que l'Ajuntament denegués a la Fundación Princesa de Girona l'ús de l'Auditori municipal, no va assistir-hi el president de la Generalitat, Quim Torra, que va renunciar a la vicepresidència d'honor de la fundació i va anunciar que el seu Govern no acudiria a cap acte organitzat per la monarquia. Tampoc van ser presents a l'acte cap conseller del Govern ni els representants dels governs locals de Girona i de Vilablareix, municipi en què se situa l'Espai Mas Marroch dels germans Roca (que els darrers dies han rebut critiques per llogar-lo a la FPdGi). D'altra banda, uns 150 independentistes van manifestar-se contra la presència del borbó a un centenar de metres del Mas Marroch (mentre una trentena d'ultradretans espanyolistes es manifestaven a favor de Felip VI) alhora que dues manifestacions antimonàrquiques més intentaven arribar a l'indret des de Salt i el pavelló de Vilablareix (on es produí una detenció quan un manifestant va intentar superar el cordó policial que encapsulava els manifestants).