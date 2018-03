Un centenar de persones es van concentrar ahir a la tarda a Girona per cremar fotos del rei Felip VI

Un centenar de persones es van concentrar ahir a les 7 del vespre davant del Casal Independentista El Forn, a la plaça Sant Pere de Girona, per cremar fotos del rei Felip VI i celebrar amb un brindis la sentència que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) va donar a conèixer aquest passat dimecres.

El Tribunal d'Estrasburg ha condemnat Espanya per condemnar presó als dos manifestants que van cremar a Girona el 2007 una foto gegant dels Reis, ja que considera que va constituir "una ingerència en la llibertat d'expressió que no va ser proporcionada per tal perseguit". A l'acte d'ahir, convocat per la CUP, hi van assistir el regidor de la CUP a Girona Lluc Salellas i l'exdiputat i també advocat dels encausats per cremar fotos del monarca espanyol el 2007 Benet Salellas.

Lluc Salellas va agraïr als assistents la seva solidaritat i ha dit que "la monarquia espanyola és autoritària" i que cal continuar "lluitant perquè la república sigui un fet i la monarquia borbònica sigui passat". Divendres passat, a la convocatòria dels Comitès de Defensa de la República 'Borbó i Constitució al fogueró' diverses persones van cremar fotos del Rei i exemplars de la Constitució Espanyola a Barcelona.