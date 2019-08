Ni presos ni exiliats

Músisc per la Llibertat recorda a Felip VI l'existència de presos polítics

Músics per la Llibertat s'han traslladat davant el palau de Marivent de Palma, on hi havia la familia reial espanyola, per reial espanyola, per recordar-li que actualment hi ha presos polítics i per mostrar el rebuig d'una part de la ciutadania de Mallorca pel discurs del 3 d'octubre de 2017, segons informa dBalears.

Dimecres de la setmana que ve, hi ha convocada una concentració davant el palau de l'Almudaina amb el lema '#ArruixBorbons'.