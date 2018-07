"Felip VI go home"

Catalunya mai no ha estat un país especialment monàrquic. Però des del vergonyant discurs de Felip VI només dos dies després del referèndum i de la violència policial, el rebuig d’una gran part dels catalans a la Corona és absolut. I ha fet bé el president Quim Torra anant a Tarragona a la inauguració dels Jocs del Mediterrani. Plantant el rei espanyol també plantava els catalans. I és oportuna la carta d’Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra demanant al monarca una rectificació i un canvi d’actitud en relació a Catalunya. És adient perquè, de nou, torna a posar les institucions espanyoles en evidència.

Felip VI no demanarà disculpes ni rectificarà, perquè el que pensa -encara ara- és exactament el que va dir el 3 d’octubre. Simplement no ho entén i no es produeix cap mena de canvi perquè no tenen en consideració a una gran part de la ciutadania de Catalunya. I els és igual. De fet, el monarca té previst tornar a Catalunya la setmana vinent. Concretament a un poblet al costat de Girona, ciutat que va patir fortament la violència de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l’1-O.

Sense cap mena de rectificació és absolutament humiliant per milers de catalans que el rei espanyol vingui a Catalunya. I aquesta fatxenderia i actitud de supèrbia és el que es volen treure de sobre tots aquells ciutadans que l’1-O van anar a votar, tot i les constants amenaces del govern espanyol. El missatge d'una gran part de ciutadans de Catalunya és clar: “Felip VI marxi a casa”.