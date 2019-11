El Tsunami Democràtic talla l'AP-7 a la Jonquera

S'han fet diverses una crides per les xarxes socials per a desplaçar-s'hi per mantenir el tall durant tres dies (s'ha muntat un escenari al mig de la via) i bloquejar per complet el punt estratègic

Centenars de persones tallen la frontera interestatal a la Jonquera des d'aquest dilluns a primera hora del matí. El tall s'ha d'allargar tres dies (s'ha muntat un escenari al mig de la via) i per aconseguir-ho s'ha fet una crida a una mobilització massiva i s'anima a la gent a desplaçar-s'hi per reforçar el tall i bloquejar per complet el pas de persones i mercaderies.