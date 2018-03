Mobilitzacions

Talls de carreteres a diferents indrets de Catalunya en protesta per la repressió que exerceix l'Estat

Cap a quarts de 7 del matí, membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) han tallat diversos punts de carretera de Catalunya:

A l'AP-7 a la sortida 3 de Figueres Nord en els dos sentits de la marxa. El tall de l’autopista ha provocat fins a onze quilòmetres de cua. Cap a les 12h, desenes de furgonetes dels Mossos d’Esquadra han arribat a l’AP-7 i han començat a desallotjar els manifestants, molts dels quals estaven asseguts a terra. La policia els ha anat aixecant un a un. S'ha donat per acabava l'acció i s'ha demant traslladar-se a l'N-II a l'alçada de Llers on també hi han intervingut els Mossos d’Esquadra, que els han desallotjat cap a les 14h.

Alcarràs (Segrià)



Els CDR han tallat també l’A-2 prop d’Alcarràs, a Soses (Segrià), en sentit Barcelona.

Alcanar

També a quarts de nou els CDR han comunicat el tall de trànsit a la N-340 a les Cases d’Alcanar.

Barcelona,

El CDR de les Corts, entre altres, ha fet una crida a la participació en el tall de trànsit a la Diagonal amb Carles III des de quarts de vuit del matí. L’acció s’ha allargat prop d’una hora, fins que han acabat la protesta amb una nova crida a desplaçar-se “a les fronteres”, és a dir, a afegir-se a les mobilitzacions de Figueres i les Cases d’Alcanar. Els manifestants portaven pancartes amb lemes com ‘Llibertat, us volem a casa. Fem República’ o ‘Estem preparades, trenquem les cadenes’.

També han tallat l’Avinguda Meridiana de Barcelona, a l’alçada de Fabra i Puig. Les persones que han tallat la Meridiana, l’han reobert cap a les 9h i han seguit l’acció fent una marxa per Fabra i Puig fins a Virrei Amat.