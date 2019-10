Sentència

L'acampada a la plaça Universitat i el nou tall de la Meridiana referents dels 15 dies de mobilitzacions

Amb una piulada "Acampada Plaça Universitat" ha tancat les portes a la mediació que proposava l'Ajuntament de Barcelona per fer compatible la protesta i la mobilitat a la plaça. "Hola @bcn_ajuntament no cal mediació, ja us donem la resposta: D'aquí no ens movem, seguim!", a continuació animen acampar i tallar tots els accessos a la plaça Universitat. Tot i així, els regidors de Ciudadanos i el PP continuen exigint que l'alcadessa desallotjament de l'acampada.

Aquest dijous a la nit ja hi havien acampats a la plaça de la Universitat un miler de persones, repartits en 320 tendes. Un espai de llibertat que s'han guanyant els joves. Així com el veïnat de Sant Andreu amb el tancament de la Meridiana. Als dos indrets, com no podia ser d'una altra manera, han celebrat l'entrada del mes de novembre amb la castanyada.