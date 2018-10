8N

Arxiven el cas del tall a les vies del TAV de la vaga general del 8N a Girona

El jutjat ha arxivat el cas contra l’investigat per delictes de desordres públics i coaccions per tallar les vies de l’AVE a Girona durant la vaga del 8-N. Segons informa el Grup Antirepressiu, el jutjat considera que no ha quedat prou acreditada la presència de l’activista en la protesta ni tampoc quina hauria estat la seva participació concreta.

L’investigat va optar per desobeir les dues vegades que el jutjat el va citar a declarar i, finalment, els Mossos d’Esquadra el van detenir el 31 de maig. Era l’únic encausat per una mobilització que es va allargar durant hores i va arribar a congregar unes 10.000 persones.

D'altra banda recorden que hi ha un procediment sancionador obert per infracció de la "llei Mordassa". Ara bé, després de l'arxivament de la causa, es diu que no s'entendria que que la Generalitat gosés multar-nos quan la justícia espanyola ja ha resolt que no es pot castigar el tall de les vies.