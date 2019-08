Repressió

Un jove de la Seu Urgell a judici pels talls de carretera del 21-F

El Jutjat d’Instrucció 1 de la Seu d'Urgell ha acordat continuar el procediment contra un dels independentistes que van participar en el tall de carretera que es va fer el 21 de febrer passat a la Seu d'Urgell en el marc de la vaga general convocada aquell dia arreu de Catalunya. Se l'acusa d’"atemptat a l’autoritat" arran de denúncia que va presentar el Departament d’Interior.

Ara bé, tot i que el Jutjat ha arxivat el cas per als altres sis denunciats, els Mossos els han obert expedients administratius per manifestació no comunicada contra aquestes sis persones, a qui podrien imposar multes d’entre 600 i 30.000 euros persona.

El col·lectiu Encausades Alt Urgell i Alerta Solidària han qualificat aquests decisió ‘d’absurda i mesquina’ en roda de premsa. En la s'ha llegit un comunicat en què afirmen que la valoració que en fan no és "ni de celebració ni de victòria, perquè el Jutjat ha decidit mantenir l’acusació contra el Pol".