Mobilitat

Concentració tallant carril bus Travessera de Gràcia de Barcelona

CGT en autobusos de TMB una representació plantilla de bus es concentrarà el dimecres 26 de setembre a les 09.00 hores tallant el carril bus a l'alçada de Travessera de Gràcia/Balmes per exigir a l'ajuntament de Barcelona que elimini aquests carrils.

Un dels objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018, aprovat per l'ajuntament, és reduir l'accidentalitat associada a la mobilitat, un pla que ha de desenvolupar les directives europees que busquen aquests mateixos objectius.

Pel sindca, "No sembla lògic que si el que es pretén és reduir els accidents, i també reduir el nombre de víctimes mortals, sigui el propi Ajuntament de Barcelona, a través del Gerent de Mobilitat i infraestructures, Manuel Valdés, el que, no només mantingui els carrils bus en sentit contrari de la resta de la calçada ja existents, si no que a més els augmenti, com és el cas de l'instal·lat a Travessera de Gràcia des de Balmes a Calvet."

Només en aquest carril bus, inaugurat malgrat l'oposició dels veïns i de l’AMPA de l'escola Infant Jesús, que van arribar a recollir signatures contra la seva instal·lació, s'han produït, des de la seva inauguració, 7 accidents sent el més greu el que va ocórrer el passat 13 de juliol sobre les cinc de la tarda. Un autobús de la línia D-40 va atropellar a un vianant que va envair el carril bus mirant al costat contrari just quan passava el bus. A més del vianant i a causa de la frenada que va haver de donar el conductor, dotze passatgers també van resultar ferits.

Si se suma les persones que han sofert algun tipus de lesió en el tram de Travessera que va des de Balmes a Calvet la xifra és esgarrifosa; 1 motorista, 1 ciclista, 2 vianants (un molt greu) 1 conductor/bus i 23 passatgers.

Ja són molts els accidents que s'han produït en aquest tipus de carrils bus. Vianants, passatgers i conductors d'autobusos patim un risc innecessari que tindria fàcil solució i que no és una altra que traslladar els carrils bus que vagin en sentit contrari a la circulació.

La CGT, remarca que "naturalment tothom, veïns i conductors de bus sempre hem estat a favor del transport públic, del seu desenvolupament i de la seva millora, i és obvi que això passa per augmentar els quilòmetres de carrils bus existents a la nostra ciutat, però això cal fer-ho amb cap i tenint en compte, com indica la Comunitat europea, la seguretat de tots els usuaris de la via pública, vianants inclosos."