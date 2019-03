8-M

Estudiants tallen l'AP-7 a l'altura de la UAB per convocar la Vaga General Feminista

Aquest matí, estudiants universitaris han tallat l'AP-7 a l'altura de la UAB per convocar la Vaga General Feminista el proper 8 de Març.

Per al estudiants, la vaga general és una eina històrica de la classe treballadora per a protestar contra un sistema que es basa en l’explotació i la dominació d’aquesta. Les dones treballadores, doblement oprimides, hem decidit un any més fer d’aquesta la nostra arma per a reivindicar-nos lliures i combatives.