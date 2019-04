VENEÇUELA

Nou intent de cop d'Estat a Veneçuela

17 anys després del fracassat cop d'Estat contra Hugo Chávez de l'11 d'abril de l'any 2002 ahir 30 d'abril del 2019 hi hagué un nou intent de cop d'Estat a Veneçuela. El líder opositor Juan Guaidó, autoproclamat 'president encarregat' de Veneçuela, va publicar un vídeo en el qual cridava a la població i als militars a prendre els carrers. El vídeo va ser gravat a l'alçada de la Base Militar Francisco de Miranda, també coneguda com La Carlota, a l'est de Caracas, on Guaidó va aparèixer al costat d'alguns militars, el líder opositor ultradretà Leopoldo López -condemnat a arrest domiciliari- i dues tanquetes.

L'aixecament militar encapçalat pel autoproclamat 'president provisional' de Veneçuela, Juan Guaidó, té per objectiu provocar un bany de sang per crear un escenari que porti a una intervenció militar per part dels Estats Units. Leopoldo López, s'ha refugiat a l'ambaixada xilena mentre segueix la tensió als carrers.

D'altra banda la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha assegurat avui que el Govern de Nicolás Maduro podrà derrotar l'intent de cop d'Estat liderat per l'opositor Juan Guaidó.