Sobre detencions de periodistes a Veneçuela

Si us plau difon i comparteix:

Hem rebut i difós un àudio de l'ambaixador de Veneçuela Arévalo Méndez, en què explica els motius de la detenció dels periodistes de TVN, assenyalant:

1. Els periodistes de TVN van violar (TRANSGRESSIÓ) la FRANJA DE SEGURETAT DE MIRAFLORES, conducta que el govern de Veneçuela i qualsevol altre govern No Accepta.

A Xile, LA MONEDA TÉ UNA FRANJA DE SEGURETAT custodiada per CARABINEROS, que si les persones violen aquesta franja o zona de seguretat, SERAN DETINGUDES. A Veneçuela passa el mateix. I amb més raó, perquè a Veneçuela hem de ser cautelosos amb això, a causa dels casos d'atemptats contra el President Maduro, que no són invents, sinó fets indiscutibles.

2. Els 2 individus NO PORTAVEN PASSAPORT, és sabut que caminar sense passaport, si ets estranger en un altre país, és causal de DEPORTACIÓ IMMEDIATA.

3. Les persones en qüestió NO ESTAVEN ACREDITADES. Ells van entrar a Veneçuela COM TURISTES, i caminaven fent exercici laboral. Han de tenir ACREDITACIÓ i NO l'HAVIEN SOL·LICITAT.

Existeixen, llavors, un cúmul d'abusos comesos, que Veneçuela NO ACCEPTÀ.

Xile, en variats casos, NO va deixar entrar a territori xilè, a periodistes estrangers.

El Govern de Veneçuela, donat els punts anteriors, seguint tots els tractats i convencions internacionals, visites d'estrangers a un altre país, ha decidit deportar-los.

Això és el que ha passat.

- Comparteix aquesta informació, ja que hi ha una guerra comunicacional de desprestigi i muntatges dels mitjans de comunicació al govern de Maduro.

*Text extret de FB de simpatitzants de la Revolució Bolivariana.